NotizieTg : Cpi:Russia partecipi a indagini crimini 21.15 La Russia dovrebbe collaborare alle indagini della Corte Penale Int… - mau_or_ : Il PCHR ribadisce il suo appello alla comunità internazionale affinché intraprenda un'azione immediata per porre fi… - NemNemecsek : RT @HSkelsen: Il nuovo Procuratore Karim Khan, il 28 febbraio 2022, ha confermato le conclusioni. Indagine che dovrà includere i crimini in… - Yojmto : RT @HSkelsen: Il nuovo Procuratore Karim Khan, il 28 febbraio 2022, ha confermato le conclusioni. Indagine che dovrà includere i crimini in… - marieta99044909 : RT @HSkelsen: Il nuovo Procuratore Karim Khan, il 28 febbraio 2022, ha confermato le conclusioni. Indagine che dovrà includere i crimini in…

Agenzia ANSA

Ildella Corte penale internazionale Karim Khan ha affermato che la Corte penale internazionale sta "attualmente lavorando per aprire un ufficio a Kiev". Karim Khan ha parlato alla conferenza ...13.30 " Procuratrice Kiev incontra all'AiaI rappresentanti di un gruppo di nazioni che indagano sui crimini di guerra russi commessi nel corso dell'invasione dell'Ucraina si stanno ... Procuratore Cpi, lavoriamo per aprire un ufficio a Kiev - Mondo Il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan ha affermato che la Corte penale internazionale sta "attualmente lavorando per aprire un ufficio a Kiev". (ANSA) ...Le notizie di martedì 31 maggio sulla guerra, in diretta. Nell’intesa dell’Ue, oltre all’embargo sul petrolio russo (con eccezioni da tenere d’occhio) c’è l’ingresso nella black list del patriarca Kir ...