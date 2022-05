Prezzi dei biglietti per Bruce Springsteen a Monza nel 2023, prevendite al via (Di martedì 31 maggio 2022) Sono noti i Prezzi dei biglietti per Bruce Springsteen a Monza nel 2023. Il Boss terrà un concerto all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza, all’altezza del Prato della Gerascia e i biglietti sono in vendita da oggi a diverse fasce di prezzo. La data è quella del 25 giugno 2023. Si parte dagli 85 euro per un posto nei settori Pit C1 e Pit C2. A 100 euro si può acquistare un posto nel Pit B1 oppure nel Pit B2 mentre il settore Pit A, il più vicino al palco, è disponile al prezzo di 130 euro. Ai Prezzi indicati è necessario aggiungere i diritti di prevendita. L’inizio dello spettacolo di Bruce Springsteen a Monza nel 2023 è fissato alle ore ... Leggi su optimagazine (Di martedì 31 maggio 2022) Sono noti ideipernel. Il Boss terrà un concerto all’interno dell’Autodromo Nazionale di, all’altezza del Prato della Gerascia e isono in vendita da oggi a diverse fasce di prezzo. La data è quella del 25 giugno. Si parte dagli 85 euro per un posto nei settori Pit C1 e Pit C2. A 100 euro si può acquistare un posto nel Pit B1 oppure nel Pit B2 mentre il settore Pit A, il più vicino al palco, è disponile al prezzo di 130 euro. Aiindicati è necessario aggiungere i diritti di prevendita. L’inizio dello spettacolo dinelè fissato alle ore ...

Pubblicità

istat_it : Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, da +5,7% a +6,7% su base annua… - classcnbc : PETROLIO IN RALLY Balzo dei prezzi del #petrolio dopo che i leader Ue hanno raggiunto l'accordo per vietare il 90%… - petergomezblog : Caro bollette, così l’aumento dei prezzi spinge verso la soglia di povertà il ceto medio-basso non tutelato dai rin… - giuz73 : RT @ProItalia_org: Affronteranno l'#inflazione come fecero alla fine degli anni 70, spacciandola per un problema endogeno e non esogeno leg… - fmarengo5912 : RT @istat_it: Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, da +5,7% a +6,7% su base annua #istat https:… -