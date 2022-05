Neanche un minuto in A e la Svizzera preferita all'Inter: ecco chi è Wilfried Gnonto (Di martedì 31 maggio 2022) Con la chiamata per la preparazione della Finalissima di Wembley di Wilfried Gnonto, sembra di rivedere quello che successe quattro anni fa con Nicolò Zaniolo: Mancini lo convocò ancora prima dell'... Leggi su gazzetta (Di martedì 31 maggio 2022) Con la chiamata per la preparazione della Finalissima di Wembley di, sembra di rivedere quello che successe quattro anni fa con Nicolò Zaniolo: Mancini lo convocò ancora prima dell'...

Pubblicità

SMalponte : Beppe (x3) sosteneva tesi e illusioni Beppe (x3) prometteva pareti e fiumi, Beppe,Beppe aveva una cesoia e un Limon… - vixsgolden : @gay4louiss e invecee, l’ha eliminato dopo neanche un minuto???? - JacomoJuventi : @Gazzetta_it Neanche un minuto in A, e grazie al cazzo è un ragazzino - sportli26181512 : Neanche un minuto in A e la Svizzera preferita all’Inter: chi è Gnonto, la novità di Mancini: Neanche un minuto in… - mpiacenonaver1 : @ottobrerosa Ma infatti,è un chihuahua idrofobo... Non vale la pena sprecarci neanche mezzo minuto... -