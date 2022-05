Modena, bambino caduto dal balcone a Soliera: fermata la babysitter (Di martedì 31 maggio 2022) E' stata fermata la babysitter di 32 anni che questa mattina intorno alle 10 si trovava in casa con un bimbo di tredici mesi, caduto dal secondo piano a Soliera, in provincia di Modena. La donna, che nel pomeriggio è stata sentita a lungo dai carabinieri, è ora indagata per tentato omicidio. Leggi su tg24.sky (Di martedì 31 maggio 2022) E' stataladi 32 anni che questa mattina intorno alle 10 si trovava in casa con un bimbo di tredici mesi,dal secondo piano a, in provincia di. La donna, che nel pomeriggio è stata sentita a lungo dai carabinieri, è ora indagata per tentato omicidio.

