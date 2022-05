Maria de Filippi consola Lilli in lacrime, lei abbraccia Luca: il gesto che colpisce tutti (Di martedì 31 maggio 2022) Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 31 maggio 2022, è andata finalmente in onda la scelta di Luca Salatino. Oltre 3 milioni di persone ieri avevano iniziato a vedere la scelta, restando però a bocca asciutta visto che non si era concluso nulla. Pochi minuti fa invece il pubblico di Canale 5 ha assistito alla scelta di Luca che ha deciso di uscire dal programma con Soraia. Il tronista però ha speso delle bellissime parole per Lilli, l’altra corteggiatrice arrivata alla scelta finale. Due bravissime ragazze, entrambe molto prese da Luca. Di questo sono convinti tutti, in primis il tronista che proprio per questo motivo ha trovato mille difficoltà a lasciare che tutto finisse; grande infatti è stato il dispiacere di dover dire a Lilli, che non era lei la sua scelta. La ragazza, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 31 maggio 2022) Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 31 maggio 2022, è andata finalmente in onda la scelta diSalatino. Oltre 3 milioni di persone ieri avevano iniziato a vedere la scelta, restando però a bocca asciutta visto che non si era concluso nulla. Pochi minuti fa invece il pubblico di Canale 5 ha assistito alla scelta diche ha deciso di uscire dal programma con Soraia. Il tronista però ha speso delle bellissime parole per, l’altra corteggiatrice arrivata alla scelta finale. Due bravissime ragazze, entrambe molto prese da. Di questo sono convinti, in primis il tronista che proprio per questo motivo ha trovato mille difficoltà a lasciare che tutto finisse; grande infatti è stato il dispiacere di dover dire a, che non era lei la sua scelta. La ragazza, ...

