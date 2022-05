Mai più bambini in carcere, una norma necessaria. Ogni diritto negato a un minorenne è una cicatrice per la democrazia (Di martedì 31 maggio 2022) Mai più bambini in carcere è la proposta di legge del deputato Paolo Siani approvata dalla Camera dei Deputatiche, se confermata dal Senato, supererà una normativa ingiustamente punitiva verso i figli ... Leggi su leggo (Di martedì 31 maggio 2022) Mai piùinè la proposta di legge del deputato Paolo Siani approvata dalla Camera dei Deputatiche, se confermata dal Senato, supererà unativa ingiustamente punitiva verso i figli ...

Pubblicità

ale_dibattista : Quante volte sono state depistate le indagini sulle stragi? Questa è una Repubblica fondata sui depistaggi. E oggi… - LauraPausini : Il 30 maggio 2013 Paola saliva sul suo primo aereo, destinazione Londra! Da quel momento non ci siamo mai fermate…o… - EnricoLetta : Mai più bambini in cella con le madri. Una legge di civiltà approvata grazie a @SianiPaolo. - annacasini96 : RT @c0nt0rta: mi mancano i ricciolini, CHRISTIAN NON TAGLIARLI MAI PIÙ - carolpantanifi : RT @AlexBazzaro: Chissà come mai i media attaccano più un partito che sta al governo, e che quindi la vulgata vuole venduto al sistema, di… -