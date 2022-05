L‘ultimo film di Mario Martone è una dichiarazione d‘amore a Napoli e alle cose che erano (Di martedì 31 maggio 2022) Napoli è una delle città più raccontate d’Italia. L‘istinto di rappresentarla ha colto tutti i grandi scrittori e i grandi registi che lì sono nati, come se si trattasse di un pegno, di un ”laccio“ – per citare il titolo di un celebre romanzo di Domenico Starnone, altro grande narratore partenopeo. Tiene ancorati, sospesi, come il filo di un burattinaio, e prima o poi richiama a sé. È il caso del protagonista del nuovo film di Mario Martone, ”Nostalgia”, in sala dal 25 maggio e in concorso al festival di Cannes: dopo una lunga permanenza in Egitto, iniziata quando era ancora un ragazzo e che gli ha deformato l’accento, la fede religiosa, insomma, l’intera identità, Felice Lasco, interpretato da Piefrancesco Favino, rientra a Napoli. Non è chiaro se a spingerlo al ritorno sono state le sentimentali ... Leggi su linkiesta (Di martedì 31 maggio 2022)è una delle città più raccontate d’Italia. L‘istinto di rappresentarla ha colto tutti i grandi scrittori e i grandi registi che lì sono nati, come se si trattasse di un pegno, di un ”laccio“ – per citare il titolo di un celebre romanzo di Domenico Starnone, altro grande narratore partenopeo. Tiene ancorati, sospesi, come il filo di un burattinaio, e prima o poi richiama a sé. È il caso del protagonista del nuovodi, ”Nostalgia”, in sala dal 25 maggio e in concorso al festival di Cannes: dopo una lunga permanenza in Egitto, iniziata quando era ancora un ragazzo e che gli ha deformato l’accento, la fede religiosa, insomma, l’intera identità, Felice Lasco, interpretato da Piefrancesco Favino, rientra a. Non è chiaro se a spingerlo al ritorno sono state le sentimentali ...

