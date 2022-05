L’Ue finge di trovare l’accordo sul petrolio russo, ma rinvia solo il problema. Ecco perché (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag – L’Ue trova nella notte l’accordo sull’embargo al petrolio russo, come si apprende dall’Ansa. O meglio no. “Resistenza ungherese” piegata, si dice, ma forse anche solo rimandata. Insomma, chiamiamolo pure accordo, anche se di fatto non lo è. Vediamo i motivi. Ue, sì all’embargo al petrolio russo, ma “a metà” Il vertice Ue di ieri trova nella notte l’accordo sul petrolio russo. O meglio, fa finta di farlo. Si definisce “unità salvata”, ottenuta con un “trucchetto” per accontentare l’Ungheria di Viktor Orban e i paesi che non hanno sbocco sul mare. Cosa prevede l’accordo? Sostanzialmente, stop immediato al petrolio russo via mare, mentre si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag –trova nella nottesull’embargo al, come si apprende dall’Ansa. O meglio no. “Resistenza ungherese” piegata, si dice, ma forse ancherimandata. Insomma, chiamiamolo pure accordo, anche se di fatto non lo è. Vediamo i motivi. Ue, sì all’embargo al, ma “a metà” Il vertice Ue di ieri trova nella nottesul. O meglio, fa finta di farlo. Si definisce “unità salvata”, ottenuta con un “trucchetto” per accontentare l’Ungheria di Viktor Orban e i paesi che non hanno sbocco sul mare. Cosa prevede? Sostanzialmente, stop immediato alvia mare, mentre si ...

