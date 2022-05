Lo sfogo del consigliere di Salvini: “Finirò con la testa tagliata e fatto a pezzi” (Di martedì 31 maggio 2022) “Come finirà questa storia? Probabilmente con la mia testa tagliata e io fatto a pezzi”. Antonio Capuano, consulente del segretario della Lega Matteo Salvini, alza la voce dopo le polemiche che lo hanno travolto dopo che è divenuta di pubblico dominio la notizia dell'organizzazione di una trasferta a Mosca del numero uno del Carroccio. "Il viaggio in Russia? Bisogna prima fare chiarezza su questa situazione - aggiunge l'avvocato ed ex parlamentare a Lapresse -. È un tema serio che va affrontato perché sta degenerando. È evidente che c'è un attacco nei miei confronti, è palese, e mi dispiace". "Mi dispiace anche che tutti si sono scagliati contro Salvini, lui ha fatto un'azione molto meritevole - prosegue l'ex deputato di Forza Italia -. Non secondo Letta? Forse ... Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) “Come finirà questa storia? Probabilmente con la miae io”. Antonio Capuano, consulente del segretario della Lega Matteo, alza la voce dopo le polemiche che lo hanno travolto dopo che è divenuta di pubblico dominio la notizia dell'organizzazione di una trasferta a Mosca del numero uno del Carroccio. "Il viaggio in Russia? Bisogna prima fare chiarezza su questa situazione - aggiunge l'avvocato ed ex parlamentare a Lapresse -. È un tema serio che va affrontato perché sta degenerando. È evidente che c'è un attacco nei miei confronti, è palese, e mi dispiace". "Mi dispiace anche che tutti si sono scagliati contro, lui haun'azione molto meritevole - prosegue l'ex deputato di Forza Italia -. Non secondo Letta? Forse ...

