L'incontro segreto tra Salvini, l'ambasciatore russo e Capuano (all'insaputa di Draghi) (Di martedì 31 maggio 2022) Ha incontrato, almeno una volta, quell'uomo che ha trascorso gli ultimi mesi (prima di allontanarsi dai riflettori) a minacciare l'Italia per le sue posizioni di condanna alla Russia per l'invasione dell'Ucraina e la guerra che ne è conseguita. E le conferme di questi colloqui (fisici, non telefonici) tra Matteo Salvini e l'ambasciatore russo in Italia Sergej Lavrov sono stati confermati dalla stessa segreteria della rappresentanza russa a Roma. E in loro compagnia, a completare il terzetto (che diventa quartetto considerando la presenza di un traduttore), c'era anche quella figura quasi mistica che risponde al nome di Antonio Capuano, diventato nel giro di poche settimane una sorta di super-consulente del leader della Lega per quel che riguarda gli Affari Esteri.

