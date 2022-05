Isola dei Famosi, botta e risposta tra Alvin e Ilary, lui: “Occupati di …”, gelo in studio (Di martedì 31 maggio 2022) Una nuova puntata dell’Isola dei Famosi è andata in onda nella serata di ieri, e proprio durante tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un nuovo e continuo scambio di battute tra la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato in Honduras Alvin. E proprio quest’ultimo si è anche infortunato leggermente durante la puntata. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza. Infortunio per Alvin in Honduras All’Isola dei Famosi oltre che polemiche e discussioni a non mancare sono anche gli incidenti e gli infortuni. Tra i vari naufraghi infatti ad essersi fatti male sono stati Guendalina, Roger Balduino e Nick. Ed ecco che nel corso della puntata andata in onda ieri a farsi male è stato invece l’inviato Alvin che ad ... Leggi su baritalianews (Di martedì 31 maggio 2022) Una nuova puntata dell’deiè andata in onda nella serata di ieri, e proprio durante tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un nuovo e continuo scambio di battute tra la conduttriceBlasi e l’inviato in Honduras. E proprio quest’ultimo si è anche infortunato leggermente durante la puntata. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza. Infortunio perin Honduras All’deioltre che polemiche e discussioni a non mancare sono anche gli incidenti e gli infortuni. Tra i vari naufraghi infatti ad essersi fatti male sono stati Guendalina, Roger Balduino e Nick. Ed ecco che nel corso della puntata andata in onda ieri a farsi male è stato invece l’inviatoche ad ...

