Inter | che bella notizia per Zhang e Marotta | anche i tifosi esultano

(Di martedì 31 maggio 2022) L’si prepara a lavorare per la prossima stagione, mentre si gode lache ha fatto esultaresorridono. Una Coppa Italia e una Supercoppa italiana: questo il bottino del primo anno all’di Simone Inzaghi, per un’annata che ha visto i nerazzurri sconfitti per lo Scudetto (ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Inter : ? | GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL 97' Azione spettacolare dell'Inter, uno-due fantastico tra #Zuberek e #Iliev che… - tancredipalmeri : Che l’Inter abbia bisogno di vendere Lautaro per giustificare Lukaku e Dybala è una baggianata enorme. Se - ed è u… - AntoVitiello : #Maignan altro simbolo dello scudetto #Milan: 'Ho giocato sette partite con la mano infortunata. Ho fatto di tutto… - MatteoCurreli8 : RT @Bri_Fitz_: Se Kostic fosse finito all’Inter al posto di Perisic gli juventini avrebbero scritto i peggiori insulti alla società, ma ora… - tifoneumanoide : Finale da infarto, indubbiamente. Diciamo che la Roma ha buttato via il vantaggio e ha mollato ma l'Inter ha dimost… -

È il decimo titolo per l'sale in testa all'albo d'oro raggiungendo la cifra tonda, staccato ...Festeggia invece l'aveva chiuso la regular season con sette punti in meno della Roma, e al 77' della semifinale col Cagliari era sotto 0 - 3. Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie 31 ...Mario Sconcerti, celebre firma del giornalismo italiano, ha parlato come ogni martedì ai microfoni di TMW Radio. Argomento caldo la cessione di Perisic al Tottenham: "Io credo si ...L'Inter però ha reagito 10 minuti più tardi con Casadei, che con il suo gol ha portato la partita ai tempi supplementari. Dopo quella contro il Cagliari di Cavuoti (da 0-3 a 3-3), un'altra rimonta ...