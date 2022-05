In Italia cresce il numero di fumatori (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Dopo anni di calo, in Italia torna a crescere il numero di fumatori. Secondo un rapporto Iss sono infatti circa 800mila i fumatori in più rispetto al 2019. A fumare, ora, sarebbe un Italiano su quattro. Si tratta del primo incremento significativo dal 2006 e riguarda entrambi i sessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – Dopo anni di calo, intorna are ildi. Secondo un rapporto Iss sono infatti circa 800mila iin più rispetto al 2019. A fumare, ora, sarebbe unno su quattro. Si tratta del primo incremento significativo dal 2006 e riguarda entrambi i sessi. L'articolo proviene daSera.

