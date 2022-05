Imprese in fuga dagli appalti pubblici: il caro materiali mette a rischio l’attuazione del Recovery. I sindaci: “Usare parte dei prestiti per far fronte agli aumenti” (Di martedì 31 maggio 2022) Gare deserte, bandi ai quali partecipa una sola impresa, aziende che si rifiutano di firmare il contratto per l’assegnazione dei lavori. Sono questi i problemi che stanno incontrando gli enti locali nel realizzare gli investimenti programmati. Problemi che potrebbero essere l’antipasto di quello che avverrà con l’attuazione del Pnrr. La “messa a terra” del piano europeo, infatti, rischia di essere travolta dal caro materiali che già adesso costringe le Imprese a disertare gli appalti pubblici finanziati da risorse statali. Secondo l’Associazione nazionale dei costruttori edili, i rincari hanno già fatto lievitare le risorse necessarie a completare le opere previste nel piano di trenta miliardi. L’Ance ha accolto con soddisfazione i 10 miliardi stanziati nel decreto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Gare deserte, bandi ai qualicipa una sola impresa, aziende che si rifiutano di firmare il contratto per l’assegnazione dei lavori. Sono questi i problemi che stanno incontrando gli enti locali nel realizzare gli investimenti programmati. Problemi che potrebbero essere l’antipasto di quello che avverrà condel Pnrr. La “messa a terra” del piano europeo, infatti, rischia di essere travolta dalche già adesso costringe lea disertare glifinanziati da risorse statali. Secondo l’Associazione nazionale dei costruttori edili, i rincari hanno già fatto lievitare le risorse necessarie a completare le opere previste nel piano di trenta miliardi. L’Ance ha accolto con soddisfazione i 10 miliardi stanziati nel decreto ...

