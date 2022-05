Il carcere è una tortura e colpisce anche chi non ha fatto niente (Di martedì 31 maggio 2022) Quanto vedete un Dio-Patria-Galera (ma Manipulite-Onestà-Galera è lo stesso) che alza il sopracciglio perché sente dire che il carcere è una tortura, domandategli questo: «Prova a immaginare che qualcuno più forte di te, esercitando un potere inoppugnabile, sequestri la tua libertà e ti impedisca di fare una per una tutte le cose che quotidianamente integrano le ore della tua vita, che magari giudichi malandata. Prova a immaginare che in forza di quel potere ti si impedisca di vedere la moglie, il marito, i figli, gli amici. Che in forza di quel potere ti si imponga la solitudine che non desideri o una compagnia coatta. Che a causa di quell’imposizione tu non possa leggere quel che vuoi, ascoltare la musica che vuoi, mangiare quel che vuoi. Che tu non possa camminare, lavorare, studiare, preparare la colazione a tuo figlio, festeggiare il suo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 31 maggio 2022) Quanto vedete un Dio-Patria-Galera (ma Manipulite-Onestà-Galera è lo stesso) che alza il sopracciglio perché sente dire che ilè una, domandategli questo: «Prova a immaginare che qualcuno più forte di te, esercitando un potere inoppugnabile, sequestri la tua libertà e ti impedisca di fare una per una tutte le cose che quotidianamente integrano le ore della tua vita, che magari giudichi malandata. Prova a immaginare che in forza di quel potere ti si impedisca di vedere la moglie, il marito, i figli, gli amici. Che in forza di quel potere ti si imponga la solitudine che non desideri o una compagnia coatta. Che a causa di quell’imposizione tu non possa leggere quel che vuoi, ascoltare la musica che vuoi, mangiare quel che vuoi. Che tu non possa camminare, lavorare, studiare, preparare la colazione a tuo figlio, festeggiare il suo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via il processo per la morte di Niccolò Ciatti, ucciso nell'estate del 2017 a 22 anni in una discoteca di Lloret… - alex_orlowski : In Germania si rischia fino a 3 anni di carcere in Polonia 2 anni ... Gli Zeta Italiani sono quindi una serie di a… - MonicaCavalli : RT @SianiPaolo: Approvata alla @Montecitorio una mia proposta di legge che vieta la custodia cautelare in carcere per detenute madri con pr… - GuadagnoRaffae2 : RT @RossomandoPd: L' ok di @Montecitorio alla legge sullo stop ai bambini in carcere con le madri detenute, a prima firma del deputato del… - Consuel69246120 : @ladyoscar_41 Da CONSULENTE posso dire che il carcere a vita è una soluzione.perché ormai ci sono anche sentenze sb… -