Embargo Ue al petrolio russo, ma solo a quello via mare (Di martedì 31 maggio 2022) Una maratone negoziale ha portato l'Unione europea a un'intesa sull'Embargo al petrolio russo. Stop a quello che arriva via mare, non agli oleodotti. Consiglio europeo pronto a offrire 9 miliardi per la ricostruzione in Ucraina. Nella notte fra ieri e oggi 31 maggio l'Unione europea ha raggiunto un accordo sull'Embargo al petrolio russo, parte del sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca per la guerra in Ucraina. L'intesa si perfezionerà domani 1 giugno quando gli ambasciatori dei 27 si riuniranno a Bruxelles. Il punto chiave è lo stop immediato al greggio che arriva dalla Russia in Europa via mare. Niente da fare, invece, per il blocco di quello trasportato dagli oleodotti. Su questo aspetto si è deciso di rinviare la ...

