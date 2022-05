(Di martedì 31 maggio 2022) La Valle d’Aosta si prepara a accogliere, riferimento internazionale nelle scienze del benessere, ideatore del metodo My Life Design®. Il promotore del Movimento Italia Gentile parteciperà a due appuntamenti unici. Sabato 25 giugno, al Forte di Bard, terrà un seminario sulle attivazioni bioenergetiche intitolato Dal respiro alla Meditazione. Si tratta di un’iniziativa seguita

La kermesse presenta ospiti del calibro di, autore bestseller , ideatore del metodo My Life Design® , il disegno consapevole della propria vita personale, professionale, sociale, ...La manifestazione avrà ospiti top: l'autore besteller e fondatore del Movimento Italia Gentile, il docente di Medicina alla Harvard Medical School e di Epidemiologia alla Harvard School ... Daniel Lumera inaugura il Santuario del Monte Bianco su Skyway Perché Daniel Lumera partecipa all’iniziativa in Val d’Aosta Betta Gobbi dell’Associazione VDAYOGA che organizza l’evento in collaborazione con Forte di Bard e Skyway Montebianco parla dell’evento.Insieme ad Erica Poli a parlare di biologia del benessere ci sarà Daniel Lumera, autore di diversi libri tra cui ‘’La lezione della Farfalla‘’ . A parlare di Pedagogia insieme ai maestri e alle ...