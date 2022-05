Calcio | Allegri | ' Milan | Inter e Napoli arrivate davanti ma non ci erano superiori'

Pubblicità

sportmediaset : Allegri: 'Dybala si è creduto Messi, De Ligt e Locatelli prossimi leader' #juventus #allegri #dybala… - Gazzetta_it : #Juve, #Kulusevski nel Tottenham di Conte entusiasma: è la grande sconfitta di Allegri. Che cerca ali di 34 anni… - Eurosport_IT : Massimiliano Allegri e il bel gioco: 'È astratto. Tutti vogliamo giocare bene, ma alla fine ci si ricorda della rov… - daniel_perr17 : RT @Eurosport_IT: Massimiliano Allegri e il bel gioco: 'È astratto. Tutti vogliamo giocare bene, ma alla fine ci si ricorda della rovesciat… - StefanoOlmo : RT @juvesempre1897: Allegri: 'Dybala se va all'inter è un pezzo di merda' #juventus #allegri #dybala -

Agenzia ANSA

"Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica, ma non ci erano superiori": il tecnico della Juventus, Massimiliano, riavvolge il nastro del campionato appena finito, in un''intervista a Dazn.. "Se non abbiamo mai vinto negli scontri diretti - la spiegazione dell'allenatore dopo il deludente quarto posto ...... Andrea Barzagli nella veste di giornalista, Massimilianoin quello dell'intervistato, protagonisti dello speciale di Dazn " TeoreMax - La versione di" in esclusiva sulla App da oggi. Juve: Allegri, Milan Inter e Napoli non ci erano superiori - Calcio (ANSA) - TORINO, 31 MAG - 'Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica, ma non ci erano superiori': il tecnico della ...Torino, 31 mag. - (Adnkronos) - "Milan, Inter e Napoli ci sono arrivate davanti in classifica ma non erano superiori a noi". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in merito al camp ...