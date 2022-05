X Factor 2022, Francesca Michielin conduttrice: “Si ritorna dove tutto è iniziato” (Di lunedì 30 maggio 2022) Le voci che si rincorrevano ormai da qualche giorno sono state confermate: sarà Francesca Michielin a condurre la nuova edizione di X Factor. L’annuncio è arrivato tramite i social, dove la cantante e la trasmissione hanno condiviso un video molto emozionante di Francesca ieri e oggi. Perché proprio dal palco della popolare trasmissione ha mosso i primi passi che l’hanno portata al successo. Un ritorno, ma in una veste nuova quella di conduttrice. E di prime volte in questi mesi l’artista ne ha vissute parecchie: dalla partecipazione a Sanremo per dirigere l’orchestra durante l’esibizione di Emma, fino al suo primo libro. Ora si prepara a una nuova emozionante avventura. X Factor 2022, Francesca Michielin ... Leggi su dilei (Di lunedì 30 maggio 2022) Le voci che si rincorrevano ormai da qualche giorno sono state confermate: saràa condurre la nuova edizione di X. L’annuncio è arrivato tramite i social,la cantante e la trasmissione hanno condiviso un video molto emozionante diieri e oggi. Perché proprio dal palco della popolare trasmissione ha mosso i primi passi che l’hanno portata al successo. Un ritorno, ma in una veste nuova quella di. E di prime volte in questi mesi l’artista ne ha vissute parecchie: dalla partecipazione a Sanremo per dirigere l’orchestra durante l’esibizione di Emma, fino al suo primo libro. Ora si prepara a una nuova emozionante avventura. X...

