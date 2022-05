Vaiolo scimmie, Crisanti: “Quarantena per i contatti stretti” (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Quarantena” per i contatti stretti di chi ha il Vaiolo delle scimmie “e vaccinazione ad anello”, cioè quella strategia che parte dal coprire chi ha più probabilità di essere infettato da un virus. E’ la strategia che adotterebbe Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, per contenere il Monkeypox virus. L’Organizzazione mondiale della sanità non ha consigliato al momento queste due azioni, e ha precisato che i contatti dei casi si devono monitorare per 21 giorni (periodo massimo di incubazione del virus), potendo però continuare le loro attività quotidiane di routine. “Ma, alla luce di tutto quello che abbiamo subito con Sars-CoV-2, a mio avviso un piccolo eccesso di prudenza non guasta”, sottolinea ... Leggi su italiasera (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “” per idi chi ha ildelle“e vaccinazione ad anello”, cioè quella strategia che parte dal coprire chi ha più probabilità di essere infettato da un virus. E’ la strategia che adotterebbe Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, per contenere il Monkeypox virus. L’Organizzazione mondiale della sanità non ha consigliato al momento queste due azioni, e ha precisato che idei casi si devono monitorare per 21 giorni (periodo massimo di incubazione del virus), potendo però continuare le loro attività quotidiane di routine. “Ma, alla luce di tutto quello che abbiamo subito con Sars-CoV-2, a mio avviso un piccolo eccesso di prudenza non guasta”, sottolinea ...

