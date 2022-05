Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati (Di lunedì 30 maggio 2022) Da Uomini e Donne al matrimonio. Isabella Ricci e Fabio Mantovani, ex protagonisti del Trono Over, si sono sposati in provincia di Verona, con una cerimonia intima e riservata. Le nozze si sono celebrate ieri a Pescantina, il comune in provincia di Verona dove vive Fabio. La coppia ha invitato solo i parenti più stretti e alcuni amici. Isabella e Fabio si erano conosciuti grazie al programma condotto da Maria De Filippi e il loro era stato un colpo di fulmine così potente da scegliere, poche settimane dopo, di abbandonare lo show per iniziare una relazione sentimentale. Ad annunciare il matrimonio, con una foto su Instagram, è stata proprio Isabella ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 30 maggio 2022) Daal matrimonio., ex protagonisti del Trono Over, siin provincia di Verona, con una cerimonia intima e riservata. Le nozze sicelebrate ieri a Pescantina, il comune in provincia di Verona dove vive. La coppia ha invitato solo i parenti più stretti e alcuni amici.si erano conosciuti grazie al programma condotto da Maria De Filippi e il loro era stato un colpo di fulmine così potente da scegliere, poche settimane dopo, di abbandonare lo show per iniziare una relazione sentimentale. Ad annunciare il matrimonio, con una foto su Instagram, è stata proprio...

