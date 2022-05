Ultime Notizie – Avellino, crolla muro di scavo: 26enne muore sul lavoro (Di lunedì 30 maggio 2022) Incidente sul lavoro ad Ariano Irpino (Avellino), morto un 26enne del posto. L’incidente è avvenuto in contrada Stillo. L’uomo è stato travolto dal terreno franato da una parete di uno scavo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, che hanno avviato le indagini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Incidente sulad Ariano Irpino (), morto undel posto. L’incidente è avvenuto in contrada Stillo. L’uomo è stato travolto dal terreno franato da una parete di uno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, che hanno avviato le indagini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

