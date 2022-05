Udinese, ormai è deciso: scelto Sottil, parti a lavoro con l’Ascoli (Di lunedì 30 maggio 2022) L’Udinese ha deciso che il prossimo allenatore sarà Sottil: parti al lavoro per liberarlo dall’Ascoli dal contratto L’Udinese dopo aver salutato Cioffi, direzione Verona, ha deciso di andare diretto su Andrea Sottil. Attualmente sotto contratto con l’Ascoli, le parti sono a lavoro per cercare di risolvere la questione nel miglior modo possibile. L’intenzione è chiara, serve accordarsi per arrivare poi alla fumata bianca. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) L’hache il prossimo allenatore saràalper liberarlo daldal contratto L’dopo aver salutato Cioffi, direzione Verona, hadi andare diretto su Andrea. Attualmente sotto contratto con, lesono aper cercare di risolvere la questione nel miglior modo possibile. L’intenzione è chiara, serve accordarsi per arrivare poi alla fumata bianca. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24 Udinese, scelto Sottil per il dopo Cioffi L'Udinese, dopo la separazione con Gabriele Cioffi, continua il suo lavoro per ingaggiare un nuovo allenatore. La società friulana, dopo i casting degli ultimi giorni, ha ormai scelto Andrea Sottil, a ... Sottil, solo in apparenza una scelta 'impopolare' | Udinese Blog Rimarrebbe appannaggio di UDOGIE il ruolo tattico molto delicato di pendolo sulla sinistra tra la difesa a 3 o a 4 in funzione delle circostanze tattiche. Evidente che con tale canovaccio tattico serv ...