(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo stimato che le” ain, “siano 22mila, sempre più prove confermano che le conseguenze dei crimini russi saranno ben peggiori. Questo richiede l’attenzione di tutta latà internazionale, anche sulle pessime condizioni in cui si trovano gli abitanti disotto l’occupazione”. Lo ha detto su Telegram il sindaco diVadym Boichenko, aggiungendo che “nel cimitero di Staryy Krym sono comparse 25 nuove. In totale, da metà aprile, sono state seppellite non meno di 16mila persone vicino a Staryy Krym, Mangush e Vynogradne. A metà marzo erano 5mila le persone che erano state seppellite. Sotto le macerie, negli obitori improvvisati e nelle tombe occasionali ci sono ancora migliaia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | A Mariupol 'i russi buttano cadaveri di ucraini in un supermercato'. Lo afferma Petro Andriushenko, consi… - Agenzia_Ansa : UCRAINA| La prima nave da carico lascerà oggi il porto di Mariupol dopo due mesi di blocco. Lo riferisce il canale… - LiaQuartapelle : La guerra di Putin contro l’Ucraina. A Mariupol. - maxleva : I corpi tra le casse del supermercato: la foto del nuovo orrore a Mariupol. - italiaserait : Ucraina,”a Mariupol 22.000 vittime accertate e fosse comuni” -

Sky Tg24

...e addirittura trasformata in murales e in una statua esposta dagli occupanti al centro di... così da non far morire i nostri ragazzi L'invasione è un'enorme calamità, per l'e per la ' ......1.550.000 rifugiati Oltre un milione e mezzo di rifugiati sono arrivati in Russia dall'e ... dopo due mesi di blocco, la prima nave da carico lascerà il porto di,malgrado i "combattenti ... Guerra Ucraina, dai cartoni alle scuole: ecco come Mariupol si sta "russificando" (Adnkronos) – “Abbiamo stimato che le vittime” a Mariupol in Ucraina, “siano 22mila, sempre più prove confermano che le conseguenze dei crimini russi saranno ben peggiori. Questo richiede l’attenzione ...Verso la terza settimana di Maggio, raggiunto l’accordo su una tregua a Mariupol, sono stati evacuati i primi 264 militari ucraini dall’acciaieria Azovstal. Stiamo salvando “i nostri ragazzi: l’Ucra ...