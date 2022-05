Ucraina, Lavrov: "Liberazione Donbass nostra priorità". Russi a Severodonetsk (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) - "La nostra priorità assoluta è la Liberazione delle regioni di Donetsk e Luhansk", nel Donbass, "che ora sono riconosciute come Stati indipendenti" dalla Russia. Ad affermarlo il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov in un'intervista al canale televisivo francese Tf1. Intanto sul fronte della cronaca del conflitto, le forze russe sono entrate alla periferia nordorientale e sudorientale di Severodonetsk, nell'Ucraina orientale. Lo hanno riferito le autorità militari ucraine della provincia di Luhansk, precisando che la città è stata bombardata dall'aviazione militare. Inoltre due civili sono stati uccisi e cinque feriti da un colpo di artiglieria caduto all'interno di un cortile dove un gruppo di persone stava preparando un pasto. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) - "Laassoluta è ladelle regioni di Donetsk e Luhansk", nel, "che ora sono riconosciute come Stati indipendenti" dallaa. Ad affermarlo il ministro degli Esteri russo, Sergeiin un'intervista al canale televisivo francese Tf1. Intanto sul fronte della cronaca del conflitto, le forze russe sono entrate alla periferia nordorientale e sudorientale di, nell'orientale. Lo hanno riferito le autorità militari ucraine della provincia di Luhansk, precisando che la città è stata bombardata dall'aviazione militare. Inoltre due civili sono stati uccisi e cinque feriti da un colpo di artiglieria caduto all'interno di un cortile dove un gruppo di persone stava preparando un pasto. ...

