Advertising

RaiNews : Secondo un tweet di Ukrainska Pravda, si tratterebbe di Frédéric Leclerc Imhoff, giornalista del canale francese Bf… - _saslo : RT @fabry_il_bomber: La #Francia invierà un lotto aggiuntivo di obici semoventi CAESAR in #Ucraina. Il min. Esteri #France Catherine Colonn… - mariano_perini : RT @Gianl1974: ????La Francia invierà un ulteriore lotto di obici semoventi Caesar in Ucraina ?? 'Saranno consegnati anche sementi, camion dei… - FraLauricella : 'La #Francia invierà in #Ucraina un lotto aggiuntivo di obici semoventi Caesar'. Lo ha annunciato il ministro degli… - fabry_il_bomber : La #Francia invierà un lotto aggiuntivo di obici semoventi CAESAR in #Ucraina. Il min. Esteri #France Catherine Col… -

Agenzia ANSA

La ministra degli Esteri francese, Catherine, che era in visita in, ha dichiarato che "esige un'inchiesta trasparente" per fare piena luce sulle circostanze della sua morte. Leclerc - ...Le parole della ministra degli Esteri francese, Catherine, in visita a Kiev. 30 maggio 2022 Ucraina, Colonna: "La morte del reporter in realta' e' un crimine" - Mondo una volta terminate le formalita' legali". Le parole della ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, in visita a Kiev.(askanews) – Il giornalista francese Frederic Leclerc-Imhoff è stato ucciso vicino a Severodonetsk, in Ucraina orientale. La ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, che era in visita in Ucr ...