Sclerosi multipla, per 40% dei centri non recuperate cure perse in pandemia (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - Durante la pandemia oltre un centro per la Sclerosi multipla su 2 ha ridotto i suoi servizi. E il 40% indica di avere ancora arretrato di prestazioni. Nel 16,5% dei casi si tratta di trattamenti farmacologici. In particolare durante la pandemia l'86,7% dei centri ha ridotto le visite neurologiche di controllo a fronte di una carenza di organico: una carenza che oggi fa sì che nei centri di grandi dimensioni sia prevista la presenza in media di 1 neurologo ogni 466 pazienti con Sclerosi multipla e di 1 infermiere ogni 482 pazienti". E' uno dei dati del 'Barometro Aism 2022' sulla realtà della malattia, presentato oggi dall'Associazione italiana Sclerosi multipla (Aism) in occasione ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - Durante laoltre un centro per lasu 2 ha ridotto i suoi servizi. E il 40% indica di avere ancora arretrato di prestazioni. Nel 16,5% dei casi si tratta di trattamenti farmacologici. In particolare durante lal'86,7% deiha ridotto le visite neurologiche di controllo a fronte di una carenza di organico: una carenza che oggi fa sì che neidi grandi dimensioni sia prevista la presenza in media di 1 neurologo ogni 466 pazienti cone di 1 infermiere ogni 482 pazienti". E' uno dei dati del 'Barometro Aism 2022' sulla realtà della malattia, presentato oggi dall'Associazione italiana(Aism) in occasione ...

Advertising

SkyTG24 : Il 30 maggio si celebra la Giornata mondiale della Sclerosi Multipla - AvvenirediCal : Sclerosi multipla, parla il neurologo reggino Vincenzo Dattola: «Cure personalizzate» ?? Leggi l'intervista:… - QuinziUgo : RT @tartaro7: Oggi è la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Mi sembra un buon momento per ripostare la mia guida un poco cretina all… - italiaserait : Sclerosi multipla, per 40% dei centri non recuperate cure perse in pandemia - LocalPage3 : Sclerosi multipla, per 40% dei centri non recuperate cure perse in pandemia -