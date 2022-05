Sciopero della scuola | prof in piazza in tutta Italia Ma è scontro con i presidi | È una protesta populista

Advertising

StefanoFassina : Domani 30/5, sciopero scuola. È sacrosanto perché anche il Governo Draghi continua l’aziendalizzazione della scuola… - Corriere : Domani sciopero nazionale della scuola contro la riforma - alaskaHQ : Così a mezzanotte ho cominciato il mio turno nella staffetta di digiuno con amici e compagni per @alaa. È una picco… - fisco24_info : Lunedì 30 sciopero della scuola, prevista alta adesione: Cento pullman da tutta Italia a Roma e iniziative locali - CastellucciAnto : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: Oggi siamo con le lavoratrici e i lavoratori della scuola in sciopero per rivendicare il diritto a un cont… -

Leggi anche >scuola, manifestazioni e sit - in di prof in tutta Italia. Attesi cento pullman a Roma. Corteo in piazza Santi Apostoli Poste, servizi e uffici in tilt In alcuni uffici ...I maggiori sindacati hanno proclamato la mobilitazione generale contro il decretonazionalescuola, oggi 30 maggio. A scendere in piazza sono Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. L'appuntamento è a Roma, in piazza Santi Apostoli, alle 10. Nessuna risposta, ...Le sigle sindacali del comparto scuola oggi sono scese in piazza per protestare contro le novità introdotte dal Governo e che riguardano la formazione dei docenti, il reclutamento, il salario e la car ...E' sciopero nazionale della scuola oggi 30 maggio. A scendere in piazza sono Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. E' previsto l'arrivo di un centinaio di pullman da tutta Italia a Roma, dove a piazz ...