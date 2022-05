Roma, Maitland-Niles ai saluti: “Grazie per aver creduto in me” (Di lunedì 30 maggio 2022) Volta al termine la breve esperienza Romana di Maitland-Niles, arrivato nella Capitale a gennaio e ritornato all’Arsenal con una Conference League in bacheca. Attraverso un post sui social, il calciatore inglese ha salutato e ringraziato tutti: “Un gran modo di finire la stagione. Grazie ai tifosi della Roma, ai giocatori e allo staff per avermi accolto e aver creduto in me come uno di loro nel breve periodo che abbiamo passato insieme. Che esperienza essere parte della storia insieme al club“. Chi ha risposto è stato l’allenatore José Mourinho, che su Instagram ha scritto: “Ci mancherai. Uno di noi“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Volta al termine la breve esperienzana di, arrivato nella Capitale a gennaio e ritornato all’Arsenal con una Conference League in bacheca. Attrso un post sui social, il calciatore inglese ha salutato e ringraziato tutti: “Un gran modo di finire la stagione.ai tifosi della, ai giocatori e allo staff permi accolto ein me come uno di loro nel breve periodo che abbiamo passato insieme. Che esperienza essere parte della storia insieme al club“. Chi ha risposto è stato l’allenatore José Mourinho, che su Instagram ha scritto: “Ci mancherai. Uno di noi“. SportFace.

