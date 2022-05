Roland Garros 2022, Sinner si ritira e Rublev ai quarti (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Jannik Sinner esce di scena agli ottavi di finale del Roland Garros 2022, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. Il ventenne altoatesino, numero 12 del mondo e 11 del seeding si ritira per un infortunio al ginocchio sinistro sul punteggio di 1-6, 6-4, 2-0 in favore del 24enne russo Andrey Rublev, numero 7 del ranking Atp e del tabellone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Jannikesce di scena agli ottavi di finale del, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. Il ventenne altoatesino, numero 12 del mondo e 11 del seeding siper un infortunio al ginocchio sinistro sul punteggio di 1-6, 6-4, 2-0 in favore del 24enne russo Andrey, numero 7 del ranking Atp e del tabellone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMA! ?????? La Trevisan approda ai quarti di finale del Roland Garros: l'azzurra batte Aliaksandra S… - GuidoDeMartini : ?? ROLAND GARROS: DJOKOVIC IN ROTTA DI COLLISIONE CON NADAL ?? #Djokovic batte in 3 set Schwartzman e vola ai quarti… - Eurosport_IT : NOLE SUL VELLUTO! ?????? Novak Djokovic si prende i quarti di finale del Roland Garros: il serbo batte 3-0 anche l'a… - SpinaFan : Questo Roland Garros me lo stavo godendo proprio mo non ho più voglia di vedere niente, perderla va bene ma così per l'ennesima volta no - infoitsport : Roland Garros, Sinner si ferma agli ottavi: ritiro per infortunio contro Rublev -