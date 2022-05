Riforma pensioni, le ipotesi in campo: spunta Quota 104 (Di lunedì 30 maggio 2022) La Riforma delle pensioni si candida a diventare il tema caldo dei prossimi mesi, di fatto da qui alla fine dell’anno quando non ci sarà più neppure Quota 102, la soluzione ponte individuata in extremis dal Governo per sostituire Quota 100 nel tentativo di mettere a punto una sintesi che accontenti tutti. E soprattutto evitare di tornare alla Fornero con l’uscita a 67 anni, mentre il leader della Lega Salvini già sul piede di guerra. Riforma pensioni, a che punto siamo? Dal 2023 pensionamento al raggiungimento dei 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica. È questa l’idea di Riforma alla quale si lavora, ribattezzata appunto Quota 41. “Dal primo gennaio dell’anno prossimo, se il Parlamento non approva nulla di diverso, rientra in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 maggio 2022) Ladellesi candida a diventare il tema caldo dei prossimi mesi, di fatto da qui alla fine dell’anno quando non ci sarà più neppure102, la soluzione ponte individuata in extremis dal Governo per sostituire100 nel tentativo di mettere a punto una sintesi che accontenti tutti. E soprattutto evitare di tornare alla Fornero con l’uscita a 67 anni, mentre il leader della Lega Salvini già sul piede di guerra., a che punto siamo? Dal 2023 pensionamento al raggiungimento dei 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica. È questa l’idea dialla quale si lavora, ribattezzata appunto41. “Dal primo gennaio dell’anno prossimo, se il Parlamento non approva nulla di diverso, rientra in ...

