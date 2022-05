Protetti dal sole con la regola dei sei cucchiaini

(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Proteggiamoci dalcon ladei “sei”, per evitare scottature e danni alla pelle. Questa la raccomandazione di Sabatino Pallotta, direttore del Dipartimento di Dermatologia dell’Idi Irccs di Roma, mentre quest’estate anticipata accende la voglia di mare e di tintarella. “Quando ci si espone al– sottolinea – il nostro obiettivo deve essere il minor danno possibile. Ecco, allora, che non dobbiamo dimenticare di proteggerci e dobbiamo farlo nel modo giusto”. Come? “Bisogna prediligere un filtro alto – spiega l’esperto – perché una certa percentuale di radiazioni passa comunque. Il solare va messo ogni 2 ore e la quantità giusta è pari a 30-35 grammi di prodotto, vale a dire 6: uno per gamba, e poi torace, dorso, testa-collo e mani-piedi”. La crema ...

