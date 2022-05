Podistica Pollese | ancora un weekend ricco di soddisfazioni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPolla (Sa) –un week-end intenso ediper lache in meno di 24 ore ottiene una medaglia d’oro nella classifica a squadre a San Giovanni a Piro e degli ottimi piazzamenti dei suoi atleti a Chiaromonte e Sarno. A San Giovanni a Piro, in scena la grande classica del calendario delle gare su strada con oltre 100 atleti al via. La squadradi Polla conquista il primo posto nella classifica di società al termine della trentanovesima edizione della Corsalonga Sangiovannese – organizzata dalla Cilento Run. Da segnalare il sesto posto assoluto di Marcello Coletta e la seconda piazza difesa da Giorgia Parente nella categoria femminile. Sfiora il podio, sempre nella categoria femminile Olga Koltun mentre Anita ...