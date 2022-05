Perchè gli hacker Killnet continuano a minacciare l’Italia? (Di lunedì 30 maggio 2022) «Un colpo irreparabile all’Italia» , arriva l’ennesima minaccia da parte del gruppo hacker filorusso all’Italia Sono trascorsi solo 10 giorni dall’ultimo attacco hacker da parte del gruppo Killnet all’Italia ed oggi arriva l’ennessima minaccia. «Un colpo irreparabile all’Italia» cosi scrivono oggi lunedì 30 Maggio gli hacker filorussi del collettivo Killnet. Attraverso attacchi Ddos e ransomware erano già stati presi di mira i siti del Consiglio superiore della magistratura, dell’Agenzia delle Dogane e dei ministeri di Esteri, dell’Istruzione e dei Beni culturali. “30 maggio – 05:00 il punto d’incontro è l’Italia!’, si legge in un messaggio postato su Telegram dal collettivo. In un messaggio successivo ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 30 maggio 2022) «Un colpo irreparabile al» , arriva l’ennesima minaccia da parte del gruppofilorusso alSono trascorsi solo 10 giorni dall’ultimo attaccoda parte del gruppoaled oggi arriva l’ennessima minaccia. «Un colpo irreparabile al» cosi scrivono oggi lunedì 30 Maggio glifilorussi del collettivo. Attraverso attacchi Ddos e ransomware erano già stati presi di mira i siti del Consiglio superiore della magistratura, dell’Agenzia delle Dogane e dei ministeri di Esteri, dell’Istruzione e dei Beni culturali. “30 maggio – 05:00 il punto d’incontro è!’, si legge in un messaggio postato su Telegram dal collettivo. In un messaggio successivo ...

