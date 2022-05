Nuovo plus degli iPhone 14 Pro rispetto ai modelli standard per il chip (Di lunedì 30 maggio 2022) Si accumulano differenze tra gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 standard della generazione di melafonini in arrivo il prossimo settembre 2022. Le ultime indiscrezioni ci parlano della distinzione in termini di chip tra i modelli meno costosi e quelli premium. Questo distinguo segue altri delle settimane scorse, come quelli riferiti al design: le varianti di top di gamma assoluti dovrebbero avere in effetti lunette sottilissime e soprattutto un notch con due fori a forma di “i” minuscola. Focalizzandoci sul processore a bordo dei prossimi iPhone 14, Apple avrebbe deciso di dotare solo i modelli Pro del chip A16, mentre il già noto chip A15 sarebbe destinato a gli iPhone 14 standard. Senz’altro la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Si accumulano differenze tra gli14 Pro e14della generazione di melafonini in arrivo il prossimo settembre 2022. Le ultime indiscrezioni ci parlano della distinzione in termini ditra imeno costosi e quelli premium. Questo distinguo segue altri delle settimane scorse, come quelli riferiti al design: le varianti di top di gamma assoluti dovrebbero avere in effetti lunette sottilissime e soprattutto un notch con due fori a forma di “i” minuscola. Focalizzandoci sul processore a bordo dei prossimi14, Apple avrebbe deciso di dotare solo iPro delA16, mentre il già notoA15 sarebbe destinato a gli14. Senz’altro la ...

wordweb81 : Nuovo plus degli #iPhone14 Pro rispetto ai modelli standard per il chip - News_24it : LATINA – In occasione del lancio del nuovo Programma comunitario Erasmus Plus, valido per il periodo 2021-2027, l’A… - meccanica_plus : Sean J. Kerins pronto a porsi alla guida di #ArrowElectronics, dal 1° giugno sarà il nuovo presidente e CEO dell'az… - meccanica_plus : RT @BuffoliTransfer: Sul Corriere della Sera - Edizione Brescia di oggi una pagina dedicata all’inaugurazione del nuovo polo tecnologico Bl… - Valeria76ad : RT @espressonline: Il nuovo numero dell'Espresso in edicola, su app e online #studentiesfruttati ?? Per leggerlo online -