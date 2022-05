Napoli, Bargiggia: “La strategia di Adl è chiara: acquistare ad un prezzo non troppo alto e mantenere il tetto ingaggi entro una certa soglia” (Di lunedì 30 maggio 2022) Napoli Bargiggia – A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset, Paolo Bargiggia. Sul mercato del Napoli “Ha chiuso due operazioni molto importanti e con un tempismo incredibile (Kvaratskhelia e Olivera), riuscendo anche a sostituire Insigne in tempo di record. Sicuramente è la squadra che si è mossa molto prima delle altre, e la strategia di De Laurentiis è ben chiara: acquistare giocatori con un prezzo non troppo alto, e soprattutto mantenere il tetto degli ingaggi entro una certa soglia. Sicuramente c’è la tendenza a ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 30 maggio 2022)– A 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto lo storico giornalista Mediaset, Paolo. Sul mercato del“Ha chiuso due operazioni molto importanti e con un tempismo incredibile (Kvaratskhelia e Olivera), riuscendo anche a sostituire Insigne in tempo di record. Sicuramente è la squadra che si è mossa molto prima delle altre, e ladi De Laurentiis è bengiocatori con unnon, e soprattuttoildegliuna. Sicuramente c’è la tendenza a ...

