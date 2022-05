Morto un giornalista francese alle porte di Severodonetsk (Di lunedì 30 maggio 2022) Un giornalista francese è rimasto ucciso vicino Severodonetsk. Si tratterebbe di Frédéric Leclerc Imhoff, di Bfm Tv. La foto con il suo accredito è stata diffusa dai media ucraini, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali da Parigi. ??Governor: French journalist killed during evacuation effort in Luhansk Oblast. According to Serhiy Haidai, Russian forces InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 30 maggio 2022) Unè rimasto ucciso vicino. Si tratterebbe di Frédéric Leclerc Imhoff, di Bfm Tv. La foto con il suo accredito è stata diffusa dai media ucraini, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali da Parigi. ??Governor: French journalist killed during evacuation effort in Luhansk Oblast. According to Serhiy Haidai, Russian forces InsideOver.

