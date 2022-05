Maturità 2022 | credito scolastico | valutazione | seconda prova | colloquio | relazione finale FAQ Ministero

(Di lunedì 30 maggio 2022) È online la nuova sezione dedicata agli Esami di Stato, realizzata daldell’Istruzione per accompagnare scuole, dirigenti, docenti e candidati nelle fasi di avvicinamento alle prove. Una sezione è dedicata alle FAQ L'articolo .

Il ministero dell'istruzione rende noto che è online la nuova sezione dedicata agli Esami di Stato, realizzata per accompagnare scuole, dirigenti, docenti e candidati nelle fasi di avvicinamento alle prove, come annunciato dal Ministro Patrizio Bianchi . Il portale - si legge sul sito del ...... nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Le prove si svolgeranno ... Cosa cambia per glie esami diCome si verrà ammessi Il Consiglio di classe, durante gli ...