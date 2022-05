Mara Venier fatta fuori inesorabilmente: scalzata dal noto conduttore, spunta la verità (Di lunedì 30 maggio 2022) Mara Venier è stata scalzata da un altro conduttore in casa RAI. Il tutto è avvenuto proprio in queste ore, ecco come Il mondo della televisione non è tutto rose e fiore. La polemica si nasconde sempre dietro l’angolo, bisogna stare attenti per evitare di finire nel calderone delle critiche. Anche persone che hanno grande esperienza all’interno di questo determinato contesto rischiano di farsi trascinare nel baratro, anche senza parlare. Ne sa qualcosa anche Mara Venier, che di fatto ad oggi rappresenta una delle signore del piccolo schermo. Proprio lei, la Zia Mara, che è amatissima da milioni di telespettatori, nelle scorse settimane è stata travolta da una polemica che ha tenuto botta per diversi giorni. Mara ... Leggi su ildemocratico (Di lunedì 30 maggio 2022)è statada un altroin casa RAI. Il tutto è avvenuto proprio in queste ore, ecco come Il mondo della televisione non è tutto rose e fiore. La polemica si nasconde sempre dietro l’angolo, bisogna stare attenti per evitare di finire nel calderone delle critiche. Anche persone che hanno grande esperienza all’interno di questo determinato contesto rischiano di farsi trascinare nel baratro, anche senza parlare. Ne sa qualcosa anche, che di fatto ad oggi rappresenta una delle signore del piccolo schermo. Proprio lei, la Zia, che è amatissima da milioni di telespettatori, nelle scorse settimane è stata travolta da una polemica che ha tenuto botta per diversi giorni....

Advertising

michele_bravi : Stasera ho in serbo una sorpresa per Mara Venier. Ci vediamo su @RaiUno. - zazoomblog : “Ma che ti sei fumata?”. Domenica In Renato Zero sbotta contro Mara Venier: “Adesso basta” - #fumata?”. #Domenica… - zazoomblog : Domenica In Renato Zero ricorda Raffaella Carrà: Mara Venier in lacrime - #Domenica #Renato #ricorda #Raffaella - ilvoloftl : RT @ilvoloversinte: @ilvolo ospiti a #domenicainshow con @mara_venier #screnvideo #pierobarone #ignazioboschetto #gianlucaginoble #ilvol… - ParliamoDiNews : Domenica In, Mara Venier chiede aiuto in diretta: `Abbiamo un`età!` #domenica #mara #venier #chiede #aiuto #diretta… -