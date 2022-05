LIVE Sinner-Rublev 6-1 1-2, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il russo è avanti nel secondo set (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Rublev resta avanti nel secondo set. 40-15 Gran rovescio in risposta di Sinner. 40-0 Servizio e diritto di Rublev. 30-0 Lunga la risposta di Sinner. 15-0 Chiusura in rete sottorete dell’italiano. 1-1 Nessun problema al servizio per Sinner. 40-15 Gran diritto in uscita dal servizio dell’azzurro. 30-15 Errore nei pressi della rete per il classe 2001. 30-0 In rete il rovescio diagonale di Rublev. 15-0 Gran confronto vinto da Sinner sulla diagonale di diritto. 0-1 Ottimo primo game del russo al servizio. 40-15 Si salva Rublev a rete dopo il recupero sulla palla corta di Sinner. 30-15 In rete la risposta ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2restanelset. 40-15 Gran rovescio in risposta di. 40-0 Servizio e diritto di. 30-0 Lunga la risposta di. 15-0 Chiusura in rete sottorete dell’italiano. 1-1 Nessun problema al servizio per. 40-15 Gran diritto in uscita dal servizio dell’azzurro. 30-15 Errore nei pressi della rete per il classe 2001. 30-0 In rete il rovescio diagonale di. 15-0 Gran confronto vinto dasulla diagonale di diritto. 0-1 Ottimo primo game delal servizio. 40-15 Si salvaa rete dopo il recupero sulla palla corta di. 30-15 In rete la risposta ...

