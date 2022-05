Isola Dei Famosi: Blind si ricongiunge ad un ex naufrago molto amato dal web (Di lunedì 30 maggio 2022) Blind torna in Italia e a pochi giorni dal suo arrivo ritrova un vecchio amico di Playa L’ex di X Factor Blind torna in Italia dopo aver rifiutato la proposta di proseguire il gioco fino alla fine del mese di Giugno. Dopo aver viaggiato con i compagni di avventura Guendalina, Licia e Alessandro, il cantante torna a casa dalla sua futura moglie e dalla famiglia, ma un amico conosciuto sulle spiagge dell’Honduras lo invita ad una speciale Reunion. Si tratta di Jeremias Rodriguez, l’imprenditore digitale argentino impegnato nelle ultime ore sul nuovo set di Hinnominate, il brand sviluppato insieme alle sorelle Belèn e Cecilia che sin dai suoi esordi ha registrato numeri da record. Presso lo Shot studio di Milano, di proprietà del fotografo di moda Mario Gramegna e del compagno ed Hair stylist Lollo, Blind e Jeremias immortalano il ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 maggio 2022)torna in Italia e a pochi giorni dal suo arrivo ritrova un vecchio amico di Playa L’ex di X Factortorna in Italia dopo aver rifiutato la proposta di proseguire il gioco fino alla fine del mese di Giugno. Dopo aver viaggiato con i compagni di avventura Guendalina, Licia e Alessandro, il cantante torna a casa dalla sua futura moglie e dalla famiglia, ma un amico conosciuto sulle spiagge dell’Honduras lo invita ad una speciale Reunion. Si tratta di Jeremias Rodriguez, l’imprenditore digitale argentino impegnato nelle ultime ore sul nuovo set di Hinnominate, il brand sviluppato insieme alle sorelle Belèn e Cecilia che sin dai suoi esordi ha registrato numeri da record. Presso lo Shot studio di Milano, di proprietà del fotografo di moda Mario Gramegna e del compagno ed Hair stylist Lollo,e Jeremias immortalano il ...

