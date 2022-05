"Io non lo riesco a capire...". Tutta l'amarezza di Al Bano in una sola frase: cosa confessa in tv (Di lunedì 30 maggio 2022) La presunta molestia ai danni di Blanco durante il concerto organizzato da Radio Italia in piazza Duomo a Milano ha fatto parecchio scalpore. Anche Al Bano sarebbe rimasto piuttosto colpito, soprattutto per il silenzio dell'artista coinvolto, che ha preferito non commentare l'episodio. Ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, il cantante di Cellino San Marco ha ammesso che a lui non è mai successa una cosa del genere e poi ha aggiunto: "Non riesco a capire come abbia resistito, ho visto che non ha avuto alcuna reazione”. “Mi ha stupito, si potrebbe dire che non c'è più religione”, ha proseguito Al Bano. Sulla questione si è espressa anche un'altra ospite del programma, Barbara Alberti, la quale non si è di certo tirata indietro e ha ammesso di avere qualche dubbio sul polverone ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) La presunta molestia ai danni di Blanco durante il concerto organizzato da Radio Italia in piazza Duomo a Milano ha fatto parecchio scalpore. Anche Alsarebbe rimasto piuttosto colpito, soprattutto per il silenzio dell'artista coinvolto, che ha preferito non commentare l'episodio. Ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, il cantante di Cellino San Marco ha ammesso che a lui non è mai successa unadel genere e poi ha aggiunto: "Noncome abbia resistito, ho visto che non ha avuto alcuna reazione”. “Mi ha stupito, si potrebbe dire che non c'è più religione”, ha proseguito Al. Sulla questione si è espressa anche un'altra ospite del programma, Barbara Alberti, la quale non si è di certo tirata indietro e ha ammesso di avere qualche dubbio sul polverone ...

