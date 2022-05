Giornalista francese ucciso a Severodonetsk

(Di lunedì 30 maggio 2022) Unè statodopo che un'auto è stata colpita vicino a. ", Frédéric Leclerc - Imhoff era in Ucraina per mostrare la realtà della guerra. A bordo di ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un giornalista francese è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Lo ha dic… - repubblica : Il giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff ucciso a Severodonesk: 'Colpito al collo da scheggie di granate rus… - ilfoglio_it : ?? Un giornalista francese è stato ucciso a Severodonetsk: il blindato su cui viaggiava è stato colpito dalle bombe.… - minimumax : RT @valentipaolo99: Frédéric Leclerc-Imhoff, 32 anni, giornalista per il canale televisivo francese @BFMTV, è stato ucciso da una granata m… - MeleoFernando : RT @agambella: #Ucraina Il giornalista francese Frédéric Leclerc è stato ucciso a Severodonetsk colpito da schegge di un colpo di mortaio p… -

Secondo un tweet di Ukrainska Pravda, ilucciso a Severodonetsk sarebbe Frédéric Leclerc Imhoff, inviato del canaleBfm - tv. La foto del suo accredito stampa rilasciato dal ministero della Difesa ucraino è ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo IlFrédéric Leclerc - Imhoff, del canale televisivo BFM TV, è stato ucciso durante un attacco russo in Ucraina, vicino alla città di Severodonetsk. A farlo sapere, riporta il ...Le schegge delle granate hanno perforato la corazza dell'auto, una ferita mortale al collo è stata ricevuta da un giornalista francese accreditato che stava realizzando un servizio sull'evacuazione, u ...(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Un giornalista francese è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. "Giornalista, Frédéric Leclerc-Imhoff era in Ucraina per mostrare la realtà ...