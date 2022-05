Gazzetta: il Napoli non ha ancora presentato un’offerta di rinnovo a Ospina per non mettersi in un’asta (Di lunedì 30 maggio 2022) In settimana, scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli dovrebbe incontrare gli agenti di Ospina per discutere del suo rinnovo. Il club non ha ancora presentato una sua offerta: non vuole inserirsi in un’asta. “L’incontro con gli agenti del colombiano dovrebbe esserci in questa settimana. Il Napoli fino ad ora non ha formulato una propria offerta economica al calciatore, perché non vuole mettersi in un’asta. Chiederà agli agenti una richiesta, che – se si trovasse l’accordo – diventerebbe vincolante. Insomma, il club vuole capire se il proprio titolare delle ultime stagioni – la cui conferma è fortemente caldeggiata da Luciano Spalletti – è davvero motivato a rimanere ancora in maglia azzurra. Nella ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022) In settimana, scrive ladello Sport, ildovrebbe incontrare gli agenti diper discutere del suo. Il club non hauna sua offerta: non vuole inserirsi in. “L’incontro con gli agenti del colombiano dovrebbe esserci in questa settimana. Ilfino ad ora non ha formulato una propria offerta economica al calciatore, perché non vuolein. Chiederà agli agenti una richiesta, che – se si trovasse l’accordo – diventerebbe vincolante. Insomma, il club vuole capire se il proprio titolare delle ultime stagioni – la cui conferma è fortemente caldeggiata da Luciano Spalletti – è davvero motivato a rimanerein maglia azzurra. Nella ...

Advertising

napolista : Gazzetta: il #Napoli non ha ancora presentato un’offerta di rinnovo a #Ospina per non mettersi in un’asta In setti… - napolista : Gazzetta: la dead line per la cessione di #Osimhen è giugno. Il Napoli vuole definire la rosa prima del ritiro Spa… - pccpla : RT @junews24com: Koulibaly Juve (Gazzetta), il Napoli lo cede! Cherubini lavora al colpaccio - - MFajriyansyah : RT @AJGNewsOfficial: ?? Secondo @Gazzetta_it le richieste del Torino per #Bremer sono di 50 milioni. Il Napoli per #Koulibaly ne chiede 40. - DSss79 : RT @AJGNewsOfficial: ?? Secondo @Gazzetta_it le richieste del Torino per #Bremer sono di 50 milioni. Il Napoli per #Koulibaly ne chiede 40. -