(Di lunedì 30 maggio 2022) In Parlamento l'elenco di deputati e senatori è lungo: c'è chi ha cambiato casacca, chi ha idee antiscientifiche, chi comportamenti non in linea con le promesse elettorali, chi è anche pluricondannato ...

Advertising

nanoassassino : @M_gabanelli Nel 2018 gli elettori votarono non i candidati ma il cambiamento. Il problema fu che molti dei candida… -

TGLA7

In Parlamento l'elenco di deputati e senatori è lungo: c'è chi ha cambiato casacca, chi ha idee antiscientifiche, chi comportamenti non in linea con le promesse elettorali, chi è anche pluricondannato ...... che, come osserva la, è un Paese molto ricco per i minerali, il petrolio e i prodotti ... Che l'idea di pace e di giustizia domini le menti dei nostrianche nelle decisioni ... Gabanelli: parlamentari condannati e trasformisti, eppur votati. I casi più eclatanti In Parlamento l'elenco di deputati e senatori è lungo ... chi è anche pluricondannato ma i cittadini hanno deciso di votarli lo stesso. Tutto, nel dataroom di Gabanelli ...Elezioni 2018 : quali sono i candidati che gli elettori hanno mandato in Parlamento pur sapendo prima che erano trasformisti, condannati o negazionisti | Leggi l'inchiesta di Milena Gabanelli e Tommas ...