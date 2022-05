Euro 2032 di calcio, Gravina: “Abbiamo probabilità di ospitare l’evento” (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – “Per Euro 2032 ci siamo noi e c’è la Turchia. Siamo ben posizionati, l’Italia è finalmente credibile”. Il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina, con queste parole pronunciate durante il convegno ‘Lo sport muove l’Italia’ ha rimarcato l’importanza di un’eventuale assegnazione dell’Europeo del 2032 al nostro Paese. Sul professionismo femminile, in vigore della stagione 2022-23, ha invece aggiunto: “Siamo l’unica federazione che con il professionismo femminile ha ritenuto di fare un passo di civiltà verso un mondo in grande crescita”. Tema ripreso poi anche dal presidente dell’AIC, Umberto Calcagno. “La nostra federazione e la politica hanno creato le giuste tutele e creato un bell’esempio” ha spiegato il numero uno dell’Assocalciatori, mentre Sara Gama, capitana della ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – “Perci siamo noi e c’è la Turchia. Siamo ben posizionati, l’Italia è finalmente credibile”. Il numero uno della Feder, Gabriele, con queste parole pronunciate durante il convegno ‘Lo sport muove l’Italia’ ha rimarcato l’importanza di un’eventuale assegnazione dell’peo delal nostro Paese. Sul professionismo femminile, in vigore della stagione 2022-23, ha invece aggiunto: “Siamo l’unica federazione che con il professionismo femminile ha ritenuto di fare un passo di civiltà verso un mondo in grande crescita”. Tema ripreso poi anche dal presidente dell’AIC, Umberto Calcagno. “La nostra federazione e la politica hanno creato le giuste tutele e creato un bell’esempio” ha spiegato il numero uno dell’Assocalciatori, mentre Sara Gama, capitana della ...

