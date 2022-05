Don Matteo 14 si farà

Advertising

fraversion : chiusura col botto per Don Matteo 13: 6.186.000 e il 34.3% di share. Al netto della “staffetta” Hill-Bova, va detto… - zazoomblog : Don Matteo il vero nome di Don Massimo - #Matteo #Massimo - Claudio89361433 : @Alberta18113875 Anche se ai fans di don Matteo quest'anno è andata bene ?? - barbarapeonia : @Rosa44952175 Mai dire mai nella vita...un'atea che si vede don matteo e che vuole farne sentire le musiche a LP ,… - jaipasenvie_ : In Don Matteo 11 quando Marco pensa che Anna sia incinta e che ci stia provando con lui dice scherzando al marescia… -

Nino Frassica rivela il retroscena che stupisce: ecco le parole dell'attore diin una recente intervista a Il Corriere. Noto comico e conduttore, Nino Frassica è anche un amato attore tanto che, ormai da anni, veste i panni del maresciallo Cecchini in; ...evidente che i dioscuri del populismo italiano,Salvini e Giuseppe Conte, si ritrovino a condividere un comune rischio: quello di essere ... allaLorenzo Milani per dire: no, Conte dice che "...Ci siamo scervellati nel corso dell’intera tredicesima stagione di Don Matteo su quale fosse il segreto di Don Massimo. Infatti, l’uomo che si definisce il sostituto di Don Matteo, sembra celare una v ...Anche per rai 1 l’aria d’estate si fa sentire e dopo gli ultimi clamorosi successi con le puntate finali di Don Matteo 13, si getta in qualche modo la spugna. Va detto che in ogni caso, gli ascolti de ...