De Laurentiis | “Rinnovi Mertens e Koulibaly? Vi dico da cosa dipenderà la loro scelta”

Advertising

CalcioWeb : #DeLaurentiis svela tutto sul mercato del Napoli: da #Bernardeschi ai rinnovi - casanapolisport : Corbo: Rinnovi di Mertens e Koulibaly? Io non me la sento di giudicare De Laurentiis - fantapiu3 : Le dichiarazioni del presidente del #Napoli Aurelio #DeLaurentiis #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - zazoomblog : Rinnovi Mertens e Koulibaly annuncio a sorpresa di De Laurentiis: “Dipenderà solo da questo” - #Rinnovi #Mertens… - 100x100Napoli : A tutto #ADL - Dallo Scudetto fino ai rinnovi di Mertens e Koulibaly -

...Aurelio De, svela la trattativa con l'attaccante esterno, in scadenza di contratto con la Juventus. Il numero uno degli azzurri ha poi toccato diversi argomenti. Partendo dai. " ...... ma Denon ha dubbi: 'Torneremo a Castel di Sangro per il terzo anno. Il periodo del ... Suidi Koulibaly e Mertens : 'Si fa molto spesso del sentimento più che della ragione. Ci sono ...Il presidente del Napoli: "Vediamo come si svilupperà la trattativa". Spalletti: "Non sono preoccupato per il mercato ...In casa Napoli ci sono tantissimi giocatori che hanno un futuro incerto, tra questi bisogna inserire sicuramente Fabian Ruiz.