Cosa ci insegna “Delitto e Castigo” di Dostoevskij

(Di lunedì 30 maggio 2022) Si può essere trascinati negli oscuri meandri di sé stessi e ritornare a galla, salvandosi su una riva inaspettata, sempre. Ce lo spiega. “” ci coinvolge in una realtà senza filtri in cui il sangue pulsa tra fango e cielo, in cui perdizione e redenzione si sfiorano in ogni vicolo di Pietroburgo. Raskol’nikov, il protagonista, cammina tra i suoi pensieri, le sue sensazioni e quelle vie popolate da anime inquiete. Avrebbe tutte le doti per realizzare una brillante carriera all’università e nella vita, ma non ha denaro e non può proseguire come vorrebbe; mentre lei, quella vecchia usuraia, ne ha molto, troppo, fa strozzinaggio e tiene in pugno tante persone come lui. Quando ancora frequenta l’università, Raskol’nikov pubblica un articolo che desta l’attenzione di molti intellettuali, in esso si evince la forza ...