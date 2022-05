Advertising

MediasetTgcom24 : Colao agli imprenditori: assumete di più, pagate di più e senza gender gap #pnrr #vittoriocolao #ministro… - rtl1025 : ??? 'Cari #imprenditori, i costi del #Pnrr sono debito, non sono regali ma impegni presi. Per questo ci dobbiamo ric… - ElenaPirandello : RT @DomaniGiornale: «Assumete di più e pagate di più, soprattutto i giovani e i migliori laureati», ha detto il ministro #Colao. Nessun… - fisco24_info : Colao, assumete di più, pagate di più e senza gender gap: 'I costi del Pnrr sono impegni presi, ricordiamoci dei ra… - infoitinterno : Colao a imprenditori: assumete di più e pagate di più -

... portato all'Assemblea di Assolombarda dal ministro Vittorio. "I costi del Pnrr sono debito, non sono regali ma impegni presi. Per questo ci dobbiamo ricordare dei ragazzi:di più, ...Al mondo imprenditoriale tutto:di più, pagate di più, soprattutto i giovani e i migliori laureati. Formandoli ... E' questo l'invito del Ministro per l'Innovazione, Vittorio, secondo il ...(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Cari imprenditori, assumete di più, pagate di più e fate attenzione al gap di genere. È diretto il messaggio del ...(ANSA) - ROMA, 30 MAG - 'Adesso abbiamo 5 mesi importanti, i cda delle aziende insieme devono trovare le formule pratiche per realizzare ...